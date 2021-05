Violences contre les forces de l'ordre : "Ils nous ont laissés pour morts", un policier blessé témoigne

Mercredi 19 mai, plusieurs organisations syndicales policières se retrouveront dans les rues de Paris pour une marche citoyenne. Ils souhaitent faire entendre leur voix face aux agressions qu'ils subissent. Huit mois après son agression, il ne se déplace toujours pas sans sa béquille. Pour la première fois, ce policier de 45 ans et père de trois enfants, raconte comment lui et son collègue sont tombés dans un guet-apens. Il garde en mémoire la phrase de l'un de ses agresseurs, "prenez leurs armes et butez ces sales flics". Le policier a cru mourir, "je n'y pense pas quotidiennement, mais presque", confie-t-il à Nathalie Pérez, journaliste France Télévisions.





"Ils nous ont laissés pour morts"

Le 7 octobre 2020, il est 22h30 lorsque les deux policiers, en civils et dans une voiture banalisée, se rendent dans une zone industrielle de la banlieue parisienne. Ils surveillent les allées et venues de trafiquants de drogues, jusqu'au moment où ces derniers vont les repérer. Ils s'annoncent comme policiers, "et ça s'envenime sans qu'on comprenne pourquoi et derrière je suis rapidement à terre, on m'étrangle, je prends des coups de pieds dans la tête. Il est venu s'emparer de mon arme qui était à ma ceinture dans un étui sécurisé, j'ai crié 'non' je n'imaginais pas qu'il en arrive à me tirer dessus et sur mon collègue". Le trafiquant ouvre le feu. "Ils nous ont laissés pour mort", témoigne-t-il. En mars dernier, le tireur présumé et deux de ses complices ont été arrêtés et incarcérés, ils seront jugés pour tentative de meurtre en bande organisée.