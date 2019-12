Pontault-Combault : des menaces inscrites sur la porte du domicile d'un policier

Le policier victime est un membre de la brigade anti-criminalité de nuit de la préfecture de police de Paris.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Melun après qu'un policier a découvert des tags de menace sur la porte de son domicile samedi matin à Pontault-Combault, confirme le parquet de Melun à franceinfo.

Sur une photo diffusée par les syndicats de police, on peut lire sur la porte "ACAB" pour "all cops are bastards", et "flic suicidé à moitié pardonné".

Une enquête confiée au commissariat de Pontault-Combault

Le policier victime est un membre de la brigade anti-criminalité de nuit de la préfecture de police de Paris. Il a découvert les inscriptions en rentrant chez lui à Pontault-Combault, à 7 heures du matin samedi après son service.

Le parquet a ouvert une enquête en flagrance, pour menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'enquête a été confiée au commissariat de Pontault-Combault. Selon les premiers éléments de l'enquête, les inscriptions ont été faites entre 4h et 7h du matin.