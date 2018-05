RECIT. 10 mai 1968 : la "nuit des barricades" fait basculer la France dans la grève générale

Comme tous les vendredis à 20h30, l'émission de reportages "Panorama" s'invite sur les écrans de télévision branchés sur la première chaîne. Mais ce 10 mai, le programme est brutalement amputé. L'équipe du magazine avait préparé un sujet avec des images des précédentes manifestations et donnait la parole aux protagonistes de la crise : les leaders Jacques Sauvageot et Alain Geismar, le préfet de police Maurice Grimaud, le recteur d'académie Jean Roche… Quarante-cinq minutes avant sa diffusion, deux représentants des ministres de l'Education nationale et de l'Information décident de passer le sujet à la trappe, arguant qu'il n'est pas assez équilibré.

Depuis le début du mois de mai, le service public de la télévision, sous la coupe du pouvoir, ne rend compte que très partiellement des manifestations. Dans les cortèges, ce sont d'autres journalistes qui relatent les "événements". Europe 1 et Radio-Luxembourg, récemment rebaptisée RTL, sont en pointe dans cette couverture. Les deux radios périphériques, dont les émetteurs sont situés en Allemagne et au Luxembourg, et qui sont donc moins soumises aux pressions du pouvoir politique, disposent de plusieurs voitures-relais près des cortèges, permettant à leurs jeunes journalistes d'intervenir en direct à l'antenne.

Vers 22 heures, alors que les barricades continuent à fleurir dans le Quartier latin, une séquence incroyable se joue sur RTL, prouvant que la radio est bien le média de référence lors de cette période troublée. Dans l'une de ces voitures équipées de radiotéléphone, Alain Geismar est mis en relation avec le recteur d'académie adjoint de Paris, Claude Chalin. Pendant quelques minutes, c'est à un véritable round de négociations improvisé auquel assistent les auditeurs derrière leurs transistors.

"Monsieur Geismar, je suis tout prêt personnellement à me rendre à l’endroit où vous vous trouvez actuellement afin d’avoir une conversation avec vous. Est-ce que cela est possible ?" demande Claude Chalin. "Cela est possible certainement", répond Alain Geismar. Mais il met aussitôt en garde : pas de discussions sans engagement sur l'amnistie des quatre étudiants incarcérés depuis bientôt une semaine à l'issue des premières manifestations. "Alors si là-dessus il n’y a rien de nouveau, ce n’est pas la peine que vous vous dérangiez, monsieur le recteur."

Le recteur adjoint n'a évidemment pas le pouvoir d'accéder à une telle demande : "Monsieur Geismar, vous comprenez bien que je ne puis personnellement prendre un engagement là-dessus. Ce que je peux faire, c’est prendre contact avec monsieur le ministre qui lui, au nom du gouvernement, peut prendre cette décision." Alain Geismar suggère alors aux auditeurs qui habitent près de la manifestation de poser leur radio sur leur fenêtre. Ainsi, "si le ministre prend cette décision, il sait qu’il peut communiquer directement avec tous les manifestants sur les antennes de radio", poursuit le leader du Snesup. "Je vais essayer d’atteindre monsieur le ministre immédiatement", promet Claude Chalin. Le journaliste prend date : "Bien. On se donne donc rendez-vous sur cette antenne dans cinq ou dix minutes, dès que le recteur a une réponse, il nous rappelle. Vous êtes à l’écoute et on en reparle."

Alain Geismar, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESup), parle avec un CRS, lors d'une manifestation le 6 mai 1968 à Paris. (DALMAS / SIPA)

Les dix minutes s'éternisent un peu, et c'est finalement à 22h52 que Claude Chalin est de retour sur les ondes. Sans rien dans sa besace. Tout juste confirme-t-il que le recteur d'académie, Jean Roche, est prêt à recevoir les leaders de la contestation. Une offre qui avait déjà été formulée plus tôt dans la soirée. L'amnistie des étudiants incarcérés n'est même pas évoquée. Alain Geismar lance alors un quasi-appel à l'insurrection générale : "Si le gouvernement n’est pas capable de prendre ses responsabilités sur cette question, c’est la population qui doit prendre cette responsabilité. C’est clair pour nous", lance-t-il, acclamé par la foule.

Quelques instants plus tard, depuis les studios de RTL, le directeur de l'information, Jean-Pierre Farkas, prend la décision de couper court à ce dialogue inédit. "Alain Geismar, je pense que RTL doit reprendre ses responsabilités (…) Il est impossible pour nous, qui ne sommes qu’une station de radio, de vous laisser la parole pour que vous donniez des consignes à vos militants. Je crois que ce n’est pas sur cette antenne que va se poursuivre cette conversation", conclut-il.

Malgré ces précautions, RTL comme Europe 1, surnommées par certains "Radios Barricades", se retrouvent accusées de souffler sur les braises. "C'était la victoire du direct, se souvient Jean-Pierre Farkas, interrogé par franceinfo. Cela paraît totalement banal aujourd'hui, mais, à l'époque, c'était très neuf."