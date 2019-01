VIDEO. PMA, GPA : regardez le documentaire "L’enfant de tous les possibles"

Familles monoparentales, coparentales, homoparentales. Ils sont parents et ont un point commun : ils ont emprunté des chemins de traverse pour obtenir l’enfant désiré. Dans son documentaire L’enfant de tous les possibles, diffusé mardi 29 janvier à 20h50 dans "Le Monde en face"sur France 5, et franceinfo.fr, la réalisatrice Lorène Débaisieux donne la parole à ces parents. Ils racontent leur façon de fonder une famille grâce aux techniques d’assistance médicale à la procréation, de concevoir la filiation, mais aussi leur sentiment d’illégalité et le poids du regard des autres.

Des témoignages sans tabou ni préjugé

Isabelle est célibataire, maman d’une petite Charlotte, qu'elle a eue grâce à une insémination avec donneur anonyme en Belgique. Magali et Jean-Claude sont tous deux homosexuels et ont fait le choix d’une coparentalité. Anne-Charlotte, la compagne de Magali, a préféré faire appel à un donneur de sperme anonyme. Au Canada, Erin a mis au monde Arthur-Joseph, pour le bonheur de ses deux pères Claude et Sébastien. A travers ces témoignages sans tabou ni préjugé, les idées reçues tombent, mettant à mal le mythe "un enfant, c’est un papa et une maman", cher aux militants de La Manif pour tous.