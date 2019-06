VIDEO. Bioéthique : Olivier Faure se dit favorable à l'extension de la PMA pour toutes, mais "contre la marchandisation du corps des femmes"

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, s'est dit favorable mercredi 12 juin à la révision de la loi de bioéthique qui prévoit l’ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) à toutes les femmes, car "cela fait partie des engagements que nous avions nous-même pris pour l'élection présidentielle" de 2017.

"Des couples de femmes ou célibataires ont effectivement aussi droit à l'amour et à l'affection et ont aussi le droit, la possibilité d'avoir des enfants, estime-t-il. Aujourd'hui, elles le font de manière illégale. Elles vont à l'étranger pour le faire." Selon lui, le projet du gouvernement "est une reconnaissance utile".

Olivier Faure ouvert à la GPA sous conditions

Olivier Faure se dit aussi ouvert à la GPA (gestation pour autrui), mais pas à n'importe quelles conditions : "Je suis contre la marchandisation du corps des femmes et donc, il me paraît plus que discutable, il me paraît impossible d'accepter que demain il y ait des femmes qui louent leur ventre", précise le Premier secrétaire du PS.

Mais "quand il n'y a pas de transactions monétaires, quand vous avez une sœur qui veut porter l'enfant de sa sœur parce qu'elle ne peut pas en avoir parce qu'elle a un problème à l'utérus, ça ne me paraît pas fou. Ça me paraît même une forme d'humanité. On accepte le don d'organes, ça peut être vécu comme effectivement un formidable geste d'amour", explique Olivier Faure. Il a également assuré qu'il n'y aura pas de consignes de vote chez les socialistes lors de la révision de la loi de bioéthique.