Les trois quarts des Français favorables à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, selon un sondage

Les trois quarts des Français (75%) sont favorables à l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Et un Français sur deux est partisan de l'autorisation de la gestation pour autrui (GPA). Voici les deux principaux enseignements d'un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, que franceinfo vous rélève mercredi 13 juin.

Plus de quatre Français sur 10 pour la rémunération des mères porteuses

Les femmes (80%) les plus jeunes (moins de 35 ans) sont les plus favorables (78%) à l'ouverture de la PMA à toutes. Les sondés sont toutefois un peu plus partisans de l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires (72%) qu'aux femmes homosexuelles en couple (66%). Les plus âgés (60 ans et plus) sont aussi les plus réservés (59%) en ce qui concerne ces dernières.

Les femmes (52%) et les moins de 35 ans (58%) sont parmi les plus favorables à la GPA. Plus de quatre Français sur dix (44%) sont pour la rémunération des mères porteuses si la GPA est autorisée. Et les moins de 35 ans en particulier sont majoritairement favorables (57%) à une rémunération des mères porteuses.

Sondage réalisé par internet auprès d'un échantillon représentatif de 1 017 personnes selon la méthode des quotas, du 7 au 11 juin.