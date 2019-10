GPA : la Cour de cassation tranche sur le cas de la famille Mennesson

Soulagement pour la famille Mennesson. Pour la première fois depuis leur naissance, les jumelles voient leurs parents reconnus comme tels. Les deux filles ont une existence légale. "Enfin on peut respirer, on va pouvoir passer à autre chose. Ce n'est pas seulement le lien du sang qui fait les parents, c'est aussi le lien social. Le fait que la société vous voit souvent comme des parents. On ne me dira plus, 'mais tu n'es pas la mère' ", raconte Sylvie Mennesson.

Décision qui peut faire jurisprudence

En 2000, le couple avait eu recours à une mère porteuse, elle étant stérile. Une Américaine avait porté les enfants conçus avec l'ovocyte d'une amie et le sperme du mari. La justice avait reconnu le père biologique comme père légal, mais pas la mère. Sylvie Mennesson est désormais reconnue mère à part entière. Cette décision pourrait faire jurisprudence. En France, 2 000 enfants seraient nés d'une gestation par autrui à l'étranger.