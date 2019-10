GPA : la Cour de cassation a tranché

C'est une photo de famille à la saveur particulière. Pour la première fois depuis leur naissance, les jumelles Mennesson voient leurs parents officiellement reconnus comme tels. Valentina et Fiorella, nées d'une mère porteuse aux États-Unis il y a 19 ans, ont désormais une existence légale. "On peut respirer, on va pouvoir passer à autre chose", explique Sylvie Mennesson, qui est officiellement reconnue mère des deux jumelles.

Récemment, la justice avait reconnu le père biologique comme père légal

En 2000, le couple Mennesson avait eu recours à une mère porteuse, Sylvie Mennesson étant stérile. Une Américaine a donc porté les enfants conçus avec l'ovocyte d'une amie et le sperme du mari. Récemment, la justice avait reconnu le père biologique comme père légal. Le débat portait donc sur le statut de Sylvie Mennesson : elle est désormais reconnue mère à part entière. La Cour de cassation estime que l'intérêt des enfants prime sur le fait que la gestation pour autrui soit interdite en France. Cet arrêt pourrait servir à d'autres familles au cas par cas.

