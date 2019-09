GPA : comment certains pays ont-ils légalisé le processus ?

Aux États-Unis, la GPA est encadrée par un contrat très précis. La mère porteuse est rémunérée par les futurs parents. Elle touche entre 20 et 30 000 euros. Les lois changent selon les États américains, mais une mère porteuse ne doit pas avoir de problèmes financiers et elle doit déjà avoir des enfants. Son voisin du Canada interdit de payer une mère porteuse, qui peut seulement être dédommagée pour certaines dépenses. Parmi elles, les vêtements ou une perte de salaire liée à leur grossesse. Dans les faits, la loi est très rarement respectée et les mères porteuses presque toujours payées par les parents.

Flou juridique en Grande-Bretagne

L'Angleterre a encore une autre législation. Comme au Canada, les mères porteuses ne peuvent pas être payées, seulement dédommagées. En revanche en Grande-Bretagne, les contrats de GPA n'ont aucune valeur, ce qui crée un flou juridique parfois problématique. Les futurs parents peuvent ainsi se désengager durant la grossesse et la mère porteuse, qui est toujours considérée comme mère légale à la naissance, peut décider de garder l'enfant.