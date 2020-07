Projet de loi de bioéthique : "Il est important de faire entendre toutes les voix", estime le député LR Maxime Minot, qui soutient le texte

"Aujourd'hui, sur la première lecture, nous avons été plus d'un quart du groupe à ne pas s'opposer au texte", a déclaré sur franceinfo Maxime Minot, député LR de l’Oise.

"Il est important de faire entendre toutes les voix au sein de notre famille politique", estime lundi 27 juillet sur franceinfo Maxime Minot, député LR de l’Oise, qui s'apprête à soutenir le projet de loi de bioéthique, revenu devant l'Assemblée nationale, pour toute la semaine.

>> DIRECT. Reprise des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de bioéthique

"On voit en moi un ovni de la droite, parce que j'ai décidé de porter la voix des députés de droite qui sont favorables à ce texte. Aujourd'hui, sur la première lecture, nous avons été plus d'un quart du groupe à ne pas s'opposer au texte", déclare-t-il.

"J'ai décidé de monter en puissance parce que, lorsque j'écoutais les médias, j'avais le sentiment que dès qu'on était de droite, on était automatiquement opposé, notamment à l'extension de la PMA pour toutes, mais à l'évolution de tous ces sujets sociétaux. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de faire entendre toutes les voix, même si parfois on est soumis à quelques attaques et menaces. Ca fait partie du jeu", affirme le député, qui a été attaqué sur les réseaux sociaux, des attaques allant jusqu'aux menaces de mort.