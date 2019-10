DIRECT. "Marchons enfants" : dix-sept associations et collectifs se mobilisent contre la PMA pour toutes à Paris

Ce qu'il faut savoir

Les anti-PMA pour toutes défilent dans la rue. Dimanche 6 octobre après-midi, dix-sept associations et collectifs se mobilisent dans les rues de Paris contre le projet de loi relatif à la bioéthique. Selon eux, ce texte amène au "développement de la marchandisation de l'humain", à la "libéralisation de la GPA [gestation pour autrui]" et au "risque de détournement de la médecine". L'événement, intitulé "Marchons enfants" a été organisé par des proches de La Manif pour tous.

Une large majorité de Français favorables à la PMA pour toutes. Selon le dernier sondage de l'Ifop en septembre, une très large majorité de Français soutient l'ouverture de la PMA aux femmes seules (68%) et aux lesbiennes (65%), soit un "niveau record".

La droite hésitante. Les personnalités politiques de premier plan à droite, tels que le président du Sénat Gérard Larcher ou le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, qui s'affichaient en tête des cortèges lors des manifestations contre la loi Taubira, seront aux abonnés absents.

Plusieurs actions prévues. "En fonction de l'impact politique", d'autres marches pourront être décidées par la suite, a expliqué Albéric Dumont, vice-président de La Manif pour tous. D'autres actions plus médiatiques et ciblées sont également prévues, sans que plus de précisions ne soient données.