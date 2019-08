DIRECT. Bioéthique et PMA : regardez l'audition des représentants français des cultes catholique, protestant et juif

Ce qu'il faut savoir

La commission parlementaire chargée de la loi bioéthique présentée par le gouvernement poursuit ses travaux jeudi 29 août. Sont attendus cet après-midi des représentants français des cultes catholique, protestant et juif. Ils devront s'exprimer sur les différents volets du projet de loi et notamment sur la question de l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules.

Haïm Korsia, le grand rabbin de France, l'évêque Pierre d’Ornellas, responsable du groupe de travail sur la bioéthique de la Conférence des évêques de France et le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, sont les trois représentants auditionnés cet après-midi.

L'examen du texte commencera le mardi 10 septembre après l'audition, la veille, des ministres de la Santé, de la Justice, et de la Recherche et l'innovation, Agnès Buzyn, Nicole Belloubet et Frédérique Vidal.

Le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre, a d'ores et déjà prévenu que les parlementaires de la majorité auront "une liberté de vote", précisant toutefois que la réforme "sera adoptée".