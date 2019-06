Lille : évacuation du "squat 5 étoiles", qui était occupé par environ 200 migrants

Cet immeuble de Lille était occupé par des migrants depuis plus d'un an.

À Lille, environ 200 policiers ont commencé l'évacuation, mardi 4 juin au matin, du "squat 5 étoiles" situé à l'angle des rues de Valenciennes et Jean-Jaurès, a appris franceinfo auprès de la préfecture du Nord. Environ 200 migrants occupaient cet immeuble depuis plus d'un an. Le tribunal de grande instance de Lille en avait ordonné l'évacuation par une décision datée du 5 juillet 2018.

Pour la préfecture, cette évacuation doit répondre à l’urgence sanitaire créée par les conditions de vie indignes et insalubres subies par les habitants du site. Il s'agira ensuite d'"offrir, aux personnes en situation régulière sur le territoire national, un hébergement adapté à leur situation" et de "procéder à l’éloignement de ceux qui se maintiennent sur le territoire de manière illégale", a précisé la préfecture du Nord.

"En outre, affirme la préfecture, la fin de ce squat entravera les réseaux criminels de passeurs qui commercialisent la détresse et bénéficient en ces lieux de points d’ancrage stables et identifiés. Cette politique de fermeté à l’égard de l’immigration irrégulière est une condition indispensable."