Voici 21 bonnes nouvelles qui ont (malgré tout) marqué l'année 2021

Si la pandémie de Covid-19 a une nouvelle fois dominé l'actualité cette année, 2021 a été émaillée de quelques informations plus réjouissantes. Franceinfo en a dressé une liste, heureusement non exhaustive.

Une année d'épreuves, mais pas seulement. A cause de la pandémie de Covid-19, les douze derniers mois ont été marqués par l'incertitude, d'intenses débats de société et une grande fatigue psychologique pour de nombreux Français. Pourtant, dans l'ombre des chiffres inquiétants et des mesures sanitaires, de belles victoires se sont produites, tant sur le plan scientifique que sportif ou législatif. Franceinfo vous propose de regarder le verre à moitié plein, indispensable pour trinquer (avec modération) à ces bonnes nouvelles. Meilleurs vœux !

1. Le robot Perseverance de la Nasa s'est posé sans encombre sur la planète Mars. Il est chargé d'analyser le sol martien pour savoir si, un jour, il y a pu y avoir de la vie sur la Planète rouge. En attendant une réponse à cette énigme passionnante, le petit robot a livré un document historique : le premier enregistrement sonore capté sur Mars par des micros.

2. Bonne nouvelle pour le climat : les voyages en avion de courte durée ont été interdits en France, si un trajet alternatif en train d'une durée de moins de 2h30 est possible. Cette mesure phare de la Loi climat sonne la fin de certaines lignes aériennes intérieures, comme les liaisons entre Paris-Orly et Nantes, Lyon ou Bordeaux. Une exception sera faite pour les trajets en correspondance.

3. Le paludisme a été éradiqué en Chine, après soixante-dix ans de lutte. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé que le pays, qui recensait 30 millions de cas par an dans les années 1940, n'avait pas connu de cas indigène au cours des quatre dernières années. Une grande victoire que la Chine partage avec un pays bien plus petit, le Salvador, qui s'est officiellement débarrassé de la maladie cette année.

4. La judokate Clarisse Agbégnénou a décroché sa première médaille d'or olympique aux JO de Tokyo, en prenant sa revanche sur la Slovène Tina Trstenjak, qui l'avait battue en finale lors des Jeux de Rio en 2016. Une consécration pour la sportive de 29 ans, quintuple championne du monde, à qui seul l'or olympique manquait pour compléter son impressionnant palmarès.

5. La chasse à la glu a été déclarée illégale en France. Cette méthode "traditionnelle" de capture des oiseaux à l'aide de bâtonnets enduits de colle, très critiquée par les associations de défense des animaux, a été interdite par le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction française.

6. Le zoo de Beauval (Loir-et-Cher) a vu naître deux pandas très attendus. La femelle Huan Huan, prêtée par la Chine, a donné naissance à deux petites femelles qui ont été baptisées Yuandudu et Huanlili, des patronymes inspirés de ceux de leurs géniteurs. Aux dernières nouvelles, les jumelles étaient en bonne santé et pesaient chacune 7,5 kilos pour un peu plus de 50 centimètres.

7. En ce qui concerne les naissances d'êtres humains, la procréation médicalement assistée a été ouverte à toutes les femmes en France dans le cadre de la loi de bioéthique. Une réforme très attendue par de nombreuses femmes seules et couples de femmes souhaitant fonder une famille, qui devaient jusque-là effectuer des démarches à l'étranger.

8. Des archéologues ont réalisé une découverte "exceptionnelle" d'objets de l'âge du Bronze, dans l'Allier. Ils ont mis au jour des vases, des bijoux et des armes qui auraient été enfouis il y a près de trois mille ans en guise d'offrandes. De quoi livrer de précieux renseignements sur l'âge du Bronze, une période encore méconnue des spécialistes.

9. Il n'y a plus d'essence au plomb vendue dans le monde. L'abandon de cet additif censé améliorer les performances des moteurs va permettre d'éviter plus de 1,2 million de décès prématurés et d'économiser 2 450 milliards de dollars par an, d'après le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

10. La contraception devient gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans en France. Cette mesure, annoncée en septembre par le ministre de la Santé, intègre une prise en charge de la contraception hormonale, de la consultation de prescription "et de tous les soins qui sont liés à cette contraception", a assuré le gouvernement. Cette mesure entre en vigueur dès le samedi 1er janvier 2022.

11. Les Suisses ont approuvé, à une large majorité, le mariage entre partenaires de même sexe. Le texte voté par référendum autorise aussi les couples homosexuels à adopter un enfant conjointement. Les couples de femmes pourront de surcroît recourir au don de sperme pour la procréation médicalement assistée (PMA).

12. La peine de mort a été totalement abolie au Kazakhstan, au Malawi et en Sierra Leone. Ces trois pays rejoignent les 108 pays qui avaient jusqu'alors aboli la peine de mort dans leur législation pour tous les crimes, d'après le dernier rapport d'Amnesty International sur la question...

13. Pour la première fois, un vaccin pour prévenir le paludisme chez les enfants va être déployé massivement en Afrique. Cette maladie, véhiculée par les piqûres de moustiques, tue environ un demi-million de personnes chaque année, presque toutes en Afrique subsaharienne, dont 260 000 enfants de moins de 5 ans. Il s'agit également du tout premier vaccin contre une maladie parasitaire.

14. L'équipe de France de football a remporté la Ligue des Nations 2020-2021, un réconfort après une séquence décevante lors de l'Euro de football en juillet. Portée par Karim Benzema et Kylian Mbappé, la France s'est offert le titre face à l'Espagne en gagnant deux buts à un. De quoi rêver d'un nouveau trophée pour la prochaine Coupe du monde, qui débutera en novembre 2022 au Qatar ?

15. Terminé, l'emballage plastique pour de nombreux fruits et légumes. A partir du 1er janvier 2022, ce type de conditionnement sera interdit pour les pommes, les poires, les bananes, les concombres ou encore les tomates rondes. Un délai de grâce allant d'un à quatre ans, selon les produits, a toutefois été accordé pour que les industriels puissent s'adapter.

16. Pour la première fois, un Français a été sacré champion du monde MotoGP. A seulement 22 ans, le jeune pilote Fabio Quartararo a remporté le précieux titre à l'occasion du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Un "rêve" pour le pilote surnommé El Diablo ("le diable" en français), qui a arraché ce titre au terme d'une saison douloureuse.

17. Un nouveau traitement prometteur contre le cancer du sein a été autorisé en France. Le Trodelvy, conçu par le laboratoire américain Gilead, offre un nouvel espoir aux patientes atteintes d'un cancer dit "triple négatif", soit la forme la plus agressive de cette maladie – dont 9 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

18. Des chercheurs affirment qu'une jeune femme a guéri du VIH sans traitement. Une rémission extrêmement rare, qui pourrait aider à mieux lutter contre le virus responsable du sida, que l'on sait aujourd'hui contenir mais pas faire disparaître. Et une nouvelle source d'espoir pour les 37,7 millions de personnes qui vivent avec le VIH à travers le monde, d'après les chiffres de l'ONU.

19. Joséphine Baker, artiste et icône de la Résistance, est entrée au Panthéon. Quarante-six ans après sa mort, la star de l'entre-deux-guerres est devenue la première femme noire à rejoindre les grandes figures françaises. Une célébration à la mesure de son engagement pour la France et contre la barbarie nazie.

20. Un nouveau pas a été franchi contre le gaspillage. La France a choisi d'interdire la destruction d'invendus non alimentaires, qui concerne deux milliards d'euros de marchandises chaque année. Au 1er janvier 2022, il ne sera plus possible de brûler produits électroniques, textiles, meubles ou produits d'hygiène invendus par exemple, sous peine de lourdes amendes.

21. Trente ans après son grand frère Hubble, le télescope James Webb a enfin été lancé dans l'espace à Noël. Ce bijou de technologie, le télescope le plus puissant jamais lancé dans le cosmos, va scruter la lumière des premières étoiles qui se sont formées peu après le big-bang, et ainsi livrer de précieuses informations sur les origines de notre univers.