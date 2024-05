Les guets-apens homophobes se multiplient en France. Luc Di Gallo, violemment agressé il y a un an à Montreuil, a accepté de livrer son témoignage aux équipes du 20 heures de France 2.

Luc Di Gallo était loin d’imaginer, il y a un an, que la rencontre se terminerait de la sorte. Après avoir échangé quelques heures avec un homme rencontré sur Grindr, un site de rencontres homosexuelles, il avait accepté un rendez-vous dans un parc de Montreuil (Seine-Saint-Denis), un lieu familial et rassurant qu’il connaît bien, puisqu’il est élu de la ville. Conduit dans une partie sombre, il décrit ensuite un déchaînement de violence. "Il m’attrape par le cou, commence à m’étrangler et dit : c’est bon, sortez".

Trois personnes cachées dans les arbres sont sorties et lui ont mis "des coups de poing à la figure" en le traitant de "sale pédé". Il est finalement parvenu à mettre ses agresseurs en fuite, dépouillé de son téléphone et de son portefeuille.

Près de 2 900 crimes et délits anti-LGBT recensés en 2023

Durant de longues semaines, Luc Di Gallo n'est sorti de chez lui qu'à grand-peine. "Quand on met des coups de poing avec cette violence-là à la figure, en traitant la personne de sale pédé, c’est qu’on a cette haine inscrite au fond de soi", juge-t-il.

Les guets-apens homophobes se multiplient et touchent tous les âges, tous les milieux et toutes les régions de France. Il est difficile de les quantifier, de nombreuses victimes n’osant pas porter plainte. Plus globalement, 2 870 crimes et délits anti-LGBT ont été recensés en 2023, soit 19% de plus qu’en 2022. L’anonymat des réseaux sociaux facilite l’organisation des guets-apens.