Porter les voix LGBT+, les rendre accessibles, c’est la mission que s’est donnée le média 'Paint' lors de sa création en 2018 par Aline et Cédric Feito, jumeaux homosexuels.

C'est un amour fraternel hors du commun. Depuis 2018, Aline et Cédric Feito, jumeaux LGBTQ+, portent haut les couleurs de la diversité avec leur média en ligne Paint. Ce projet, né d’un besoin de visibilité et de représentation, a commencé modestement, caméra en main et sans véritable expérience des réseaux sociaux. "On s’est dit : toi, tu es gay, moi je suis lesbienne, allons porter nous-mêmes la visibilité qui nous manque", explique Aline aux côtés de son frère jumeau.

Cette quête de représentation a mené les deux créateurs à publier Love Stories, un livre recueillant les témoignages de quinze couples LGBTQ+, à l'instar du chanteur néerlandais Dave et de son compagnon Patrick Loiseau qui relatent les années sida. "Il y a des jeunes qui ne sont pas du tout au courant de ce qu’ont dû traverser nos prédécesseurs militants LGBTQ+", rappelle Cédric.

"Des reculs significatifs des droits LGBT"

Ce projet s’inscrit aussi dans un contexte qu'ils estiment alarmant. "Même en France, les droits LGBT reculent", s’inquiète Cédric, soulignant la montée du conservatisme et les reculs des droits LGBTQ+ observés dans plusieurs pays, y compris en Europe. En Pologne et en Hongrie, par exemple, les droits LGBTQ+ ont subi des reculs significatifs, tandis que la communauté trans "a très peur" pour son avenir aux Etats-Unis après la victoire de Donald Trump. "On prend souvent nos droits pour acquis, mais rien n’est jamais acquis", rappelle Aline."Ce livre, on en a plus que jamais besoin", conclut Cédric, convaincu que la représentation est une clé pour inspirer le changement.