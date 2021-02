VIDEO. Il répond à 7 questions très simples sur la transidentité

L'opération, c'est un passage obligé ?

"Alors déjà, premièrement, non. Après, ça dépend de quelle opération on parle. Il y a de multiples opérations qui existent, de la prise d'hormones jusqu'à l'opération des parties génitales, la torsoplastie, la mastectomie et certaines personnes ne font aucune de ces opérations-là, même pas les hormones et d'autres en font certaines mais pas toutes et ça dépend de chaque personne trans en fait", répond Léon.

Et si on veut se faire opérer, on fait comment ?

Avant de faire une opération, il faut avoir un certificat de dysphorie de genre délivré en amont par un psychiatre. "Une fois que t'as ce papier-là, c'est seulement avec ça que tu peux commencer à prendre les hormones", ajoute Léon.

C'est quoi les différentes opérations ?

Il y a la torsoplastie, une opération que Léon a faite. "Ça va être une ablation des parties mammaires (…) La chirurgienne va couper en gros et aplatir ton torse", explique-t-il. Concernant les parties génitales, plusieurs solutions existent : la phalloplastie ou encore la métoidioplastie qui se caractérise par l'agrandissement du dickclit. "Il faut savoir qu'en prenant la testostérone, le clitoris va s'agrandir (…) Et en fait, tu peux faire des opérations pour le dégager et mettre l'urètre au bout et ça fait une espèce de micro-pénis", développe Léon.

Et du coup, t'as quoi entre les jambes ?

"Beaucoup de personnes me demandent ça que ce soit dans mes messages privés ou dans ma vie. Moi j'ai envie de vous dire, ben ça vous regarde pas et on peut être un homme sans pénis aussi", estime Léon.

La testostérone, ça fait quoi ?

"Elle baisse ta voix, elle augmente la pilosité, elle fait une répartition des graisses donc t'as les graisses au niveau des hanches qui vont monter au niveau des épaules, elle aide à la création du muscle, elle agrandit le clitoris, elle peut augmenter la libido. Et je dois la prendre toute ma vie", explique Léon.

L'opération du torse, c'était important pour toi ?

"Ça m'a changé la vie, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne, de enfin être bien dans mon corps, de enfin regarder la glace et être là : "En fait, c'est moi !"", confie Léon.

T'as fait un coming out ?

"Donc moi, je suis une personne qui a fait 2 coming out dans sa vie : j'ai fait un coming out lesbien à 14 ans et un coming out trans à 20 ans. Et en fait, il faut savoir que le premier s'est super mal passé et le deuxième s'est super bien passé. Et pour moi, c'est très important de partager mon histoire de coming out transgenre parce qu'en fait, on entend rarement des histoires positives et moi quand j'ai dit à mes parents que j'étais un garçon, les deux l'ont super bien accueilli et m'ont dit : "On est contents d'avoir un fils."", raconte Léon.