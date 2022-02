Homophobie : "L'amour et l'acceptation de sa famille et de ses amis n'auront pas suffi"

BRUT

Au parlement Australien, le député Stephen Jones a dénoncé ce mercredi les discriminations des personnes LGBTQI+ dans la société. Il a livré un discours poignant après le suicide de son neveu gay âgé de 15 ans. "Ollie était gay, il se posait des questions sur son genre et avait des problèmes de santé mentale mais maintenant qu'il est parti, nous ne pourrons plus l'accompagner de notre amour et de notre soutien sur le chemin de sa vie", a-t-il soufflé avant d'ajouter : "Clairement, l'amour et l'acceptation de sa famille et de ses amis n'auront pas suffi."

Lors de son discours, Stephen Jones a voulu s'exprimer au nom de "tous les enfants" : "Je parle des familles de tous ces enfants, tous ceux qui osent nager à contre-courant et être eux-mêmes."