Vidéo "Cette assemblée devrait avoir honte" : aux États-Unis, une élue transgenre exclue du parlement pour avoir protesté contre un texte de loi

Zooey Zephyr, une élue transgenre du Montana a été provisoirement exclue du parlement de cet État, pour avoir violemment contesté un texte contre les soins de transition pour les mineurs. Une loi votée par la majorité républicaine.

"Cette assemblée devrait avoir honte" : voilà ce qu'affirmait, la semaine dernière, Zooey Zephyr aux élus républicains du Montana. L’élue transgenre de 34 ans réagit au vote d’une loi qui rend inaccessibles aux mineurs les traitements hormonaux. "La prochaine fois que vous baissez la tête pour prier, j'espère que vous verrez le sang sur vos mains", lance-t-elle.

>> TEMOIGNAGE. Transition de genre : "Ça me permet d'éliminer tout ce qui n'est pas moi ", témoigne Liz née dans le mauvais corps

Des propos inadmissibles pour la majorité conservatrice de cet État du nord, qui a voté son exclusion du parlement et somme la jeune femme de s’excuser. " Quand le président de la chambre me demande de m’excuser, ce qu’il me demande vraiment, c’est de me taire !", s'indigne-t-elle.

"Quand je me suis levée pour dire que vous aviez du sang sur les mains, ce n’était pas une hyperbole. Ma communauté subit ces lois qui entraînent notre mort, et ils me demandent d’être complice !" Zooey Zephyr, élue transgenre du Montana à franceinfo

Cette affaire s’inscrit dans le contexte plus large d’une vaste offensive des conservateurs américains contre les transgenres : partout dans le pays, une trentaine de textes de lois ont été votés dans 14 Etats depuis janvier pour restreindre les droits des personnes transgenres.

À moins de faire amende honorable, Zooey Zephyr restera exclue, mais pourra continuer à voter à distance.