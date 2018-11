Une députée dénonce "un puissant lobby LGBT à l'Assemblée" et se fait mettre une "dernière" fois en garde par LREM

Dans un tweet portant sur la procréation médicalement assisté, Agnès Thill dénonçait "un puissant lobby LGBT à l'Assemblée nationale", tout en arguant que "l'Assemblée nationale n'est pas la France".

La République en marche a mis une "dernière" fois en garde jeudi 8 novembre la députée Agnès Thill "contre les excès" de ses "prises de position publiques", après des propos concernant un supposé "lobby LGBT à l'Assemblée nationale". Tout est parti d'un tweet de la députée LREM de Paris Elise Fajgeles invitant ses followers à débattre dans le cadre d'un "un café citoyen sur l'ouverture de la PMA".

Est ce « s’informer » s’il n’y a qu’une version donnée? Nos juristes et experts auditionnés étaient partagés 50/50 sur le sujet, par exemple l’argument égalité en droit ne tient plus. L’objectivité est de mise, ou bien c’est de la propagande. #PMA https://t.co/9RU0rtiw1F — Agnès Thill (@ThillAgnes) 8 novembre 2018

Agnès Thill répond alors : "Est ce 's'informer' s'il n'y a qu'une version donnée ? Nos juristes et experts auditionnés étaient partagés 50/50 sur le sujet, par exemple l'argument égalité en droit ne tient plus. L'objectivité est de mise, ou bien c'est de la propagande", prévient l'élue LREM de l'Oise. "Tu es la bienvenue pour débattre avec nous Agnès !", lui répond alors Elise Fajgeles.

En circo! C’est tellement faux de faire croire qu’il n’y a qu’une vision:

1) il y a un puissant lobby lgbt à l’AN et l’AN n’est pas la France. Ici, les avis sont tout autre.

2) nos experts auditionnés étaient 50/50, comme la société, c’est malhonnête de faire croire le contraire. — Agnès Thill (@ThillAgnes) 8 novembre 2018

Remontée, Agnès Thill rétorque qu'elle ne souhaite débattre qu'"en circo" (circonscription). Et la députée poursuit : "Il y a un puissant lobby LGBT à l'Assemblée et l'Assemblée nationale n'est pas la France. Ici, les avis sont tout autre."

.@GillesLeGendre et @PhilGrangeon adressent une "dernière" mise en garde à la députée LREM @ThillAgnes après un tweet dénonçant un supposé "lobby LGBT à l'Assemblée nationale" #AFP pic.twitter.com/vO95D1swGi — Jérémy Marot (@JeremyMarot) 8 novembre 2018

"Sémantique homophobe"

Dans un courrier que l'AFP s'est procuré, le patron par intérim de LREM Philippe Grangeon, et celui du groupe de députés Gilles Le Gendre, condamnent "avec la plus grande fermeté" un tweet de la députée de l'Oise. Ces propos "contreviennent aux valeurs" du parti, estiment Philippe Grangeon et Gilles Le Gendre en ajoutant que "les termes de 'lobby LGBT' relèvent d'une sémantique homophobe".

Tes propos n'expriment pas une conviction. Ils constituent une mise en cause insidieuse de certains de nos collègues.Philippe Grangeon et Gilles Le Gendredans une lettre adressée à Agnès Thill

Dans un autre tweet, Agnès Thill a par la suite dit "regrette[r] [s]es propos qui ont pu heurter certains de [s]es collègues et d'autres". "Je ne juge aucune vie personnelle. Revenons sur le fond. Et que chacun puisse s'exprimer sereinement. Je m'y engage", a-t-elle ajouté.

Je regrette mes propos qui ont pu heurter certains de mes collègues et d’autres. Je ne juge aucune vie personnelle. Revenons sur le fond. Et que chacun puisse s’exprimer sereinement. Je m’y engage.

Je remercie les collègues qui sont venus à moi individuellement pour parler. — Agnès Thill (@ThillAgnes) 8 novembre 2018

"Nous avons pris note des 'regrets' que tu as exprimés par la suite. Des excuses en bonne et due forme auraient été plus appropriées", écrivent aussi Philippe Grangeon et Gilles Le Gendre. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a pour sa part qualifié le tweet de la députée de l'Oise d'"absolument inacceptable".

Ce terme de « lobby LGBT » est absolument inacceptable et n’a pas sa place dans le débat public. Pas d’ambiguïté de mon côté. — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 8 novembre 2018

Agnès Thill a plusieurs fois exprimé ses critiques quant à l'extension de la PMA à toutes les femmes, une mesure soutenue par Emmanuel Macron durant la campagne. Elle avait aussi fait polémique sur Twitter en juillet en répondant à un internaute favorable à l'euthanasie : "Le suicide n'est pas interdit en France".