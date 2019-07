Taper "lesbienne" sur Google ne renvoie plus à du contenu pornographique

C'est une grande victoire pour les associations LGBT. Google a modifié l'algorithme qui détermine les résultats lorsqu'un internaute saisit le mot "lesbienne" dans son outil de recherche. Avant le jeudi 18 juillet, les contenus pornographiques étaient les premiers liens référencés dans les résultats, au désespoir des femmes homosexuelles.

Sur Twitter, le compte #SEOLesbienne, qui milite pour "améliorer le référencement du mot #lesbienne sur Google", s'est félicité de cette nouvelle. De nombreuses associations et médias spécialisés comme Numerama ont dénoncé ces dernières années le "tabou" existant autour de ce terme. A titre de comparaison, le mot "gay" renvoie, lui, vers Wikipedia et de nombreux articles de presse.

On a une GRANDE nouvelle à vous annoncer quand on tape le mot #lesbienne dans le moteur de recherche @GoogleFR : on a désormais accès à du contenu non pornographique. ON A GAGNÉ #SEOlesbienne pic.twitter.com/8gH9vpgCpZ