Stop homophobie dépose plainte contre la ministre Caroline Cayeux

La nouvelle ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales est revenue, cette semaine, sur son opposition passée au mariage pour tous, provoquant la colère de nombreuses personnalités politiques et de militants. Elle a fini par présenter ses excuses.

Stop homophobie a annoncé, mercredi 13 juillet, porter plainte contre Caroline Cayeux, la nouvelle ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales. Cette dernière avait été interrogée, la veille, sur son opposition au mariage pour tous. En 2012, alors qu'elle était sénatrice LR, elle avait estimé que l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples homosexuels était un "caprice", un "dessein contre la nature".

"Je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais, a-t-elle déclaré sur Public Sénat, mardi. Et puis, je vais vous dire, quand même, que j'ai beaucoup d’amis parmi tous ces gens-là. Franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrariée."

Face au tollé provoqué par ses déclarations, elle a présenté ses excuses dans un tweet, mardi après-midi : "Mes propos ont blessé nombre d'entre vous. Je les regrette profondément, ils étaient naturellement inappropriés."

"Je pense que le débat est désormais clos", a déclaré Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, lors du compte-rendu du Conseil des ministres, mercredi.

Mais ces excuses ne sont pas suffisantes pour Stop homophobie. "Dans un contexte juridique où les représentants du peuple ont voté depuis bientôt dix ans l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, ces propos sont outrageants pour les personnes homosexuelles, déclare Etienne Deshoulières, avocat de Stop homophobie. Peut-on affirmer qu'accorder la personnalité juridique aux personnes noires est un 'dessein contre la nature' ?"