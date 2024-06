Reportage "On a des droits, mais ça reste très fragile" : les manifestants de la Marche des fiertés ont voulu faire entendre leur voix

Pour la bande son, il y avait Rihanna et Madonna entre autres. Pour les yeux, il y avait des drapeaux arc-en-ciel partout, des drags queen et des sourires. En somme, beaucoup de joie en cette journée de fierté, samedi 29 juin, à la veille des élections législatives. "Je suis fière. Tu es fière. Il faut être fier" scandait un participant dans un micro.

Fêter la "Pride" mais rester vigilant

Ce n'est pas toujours simple tous les jours de s'assumer. "Ce n'est pas facile d'être fier au quotidien et d'assumer ce qu'on est, parce qu'on risque les agressions. Ça arrive quand même très régulièrement. En tant que femme, en tant que queer, je ne me sens pas spécialement protégée dans la rue et je ne me sens pas totalement libre d'être moi-même. Venir aujourd'hui, c'est très important pour pouvoir être moi-même, faire ce que je veux, m'habiller comme je veux. Et j'aimerais bien que plus tard, ça soit comme ça tous les jours, pour être libre" espère Marina, paillettes sur les paupières.

Un espoir de liberté pour lequel, il faut rester très vigilant. "On a des droits, mais ça reste très fragile. Donc, il faut se mobiliser chaque année, se rappeler chaque année que rien n'est jamais acquis. Et c'est ça que j'aime dans la 'Pride', c'est hyper festif, mais y a aussi de vrais messages. Ça montre que le combat n'est jamais terminé, surtout pour les trans" explique Bastien, mêmes paupières à paillettes.

+ 13% d'actes anti-LGBTQ+ par rapport à 2022

Tous dans le cortège évoquent leurs craintes face à un climat plus dur, moins tolérant. Les actes anti-LGBTQ+ ont connu une hausse de 13% l'an dernier par rapport à 2022. C'est toute la société qui doit se mobiliser. Chloé dit être venue en "alliée". "Je ne suis pas queer à proprement parler, mais c'est aussi pour soutenir, pour être là, pour profiter de la fête. C'est important pour tout le monde qu'on puisse être égaux et heureux ensemble" assure Chloé.