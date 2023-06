Pyrénées-Orientales : un centre LGBT+ vandalisé à Perpignan

Les termes "gays", "lesbiennes" et "trans" ont été barrés, tout comme le logo de l'association sur la devanture.

Des tags, des inscriptions barrées et même une croix celtique : la façade d'un centre LGBT+ à Perpignan (Pyrénées-Orientales) a été dégradée dimanche 4 juin, révèle le quotidien L'Indépendant. "C'est une triste découverte de voir cette haine et ce rejet de la part de personnes incapables de 'vivre ensemble'", déplore le Centre Lgbt+66 dans un message posté sur Facebook. Selon les photos publiées par l'association, les termes "gays", "lesbiennes" et "trans" ont été barrés, tout comme le logo du centre sur la devanture. Un message "pas de vos propa" a également été retrouvé sur la façade.

"On n'a pas peur"

"On a déjà eu la sérigraphie arrachée et la boîte aux lettres arrachée", a annoncé Guy Gaultier, coprésident du centre, dans Le Parisien. "On n'a pas peur, ce sont eux qui ont peur. On continue, on ne va pas céder, on est là", a-t-il prévenu, précisant qu'il avait déposé une pré-plainte. Selon le rapport annuel de SOS Homophobie, les agressions physiques homophobes sont en "inquiétante hausse". En 2022, l'association en a recensé 184 cas, soit une agression physique tous les deux jours, en hausse de 28% par rapport à 2021.