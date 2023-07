Plan contre la haine anti-LGBTQI+ : le gouvernement souhaite des interdictions automatiques de stade en cas de propos homophobes

Isabelle Rome, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, annonce sur franceinfo que dans le cadre d'un plan contre la haine anti-LGBTQI+, le gouvernement souhaite interdire de stade les auteurs de propos homophobes.

Alors que dans son rapport annuel, l'association SOS Homophobie estime que les agressions physiques homophobes sont en hausse pour l'année 2022, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes annonce lundi 10 juillet sur franceinfo que le gouvernement veut durcir la législation en cas de propos homophobes, en particulier dans les enceintes sportives.

"Nous allons prévoir que lorsqu'une condamnation pour un acte ou un propos homophobe sera prononcée, il y aura par principe la condamnation complémentaire de l'interdiction du stade", déclare Isabelle Rome, qui présente lundi 10 juillet le plan de lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBTQI+.



Pour la ministre, "les stades sont encore trop porteurs de haine". Les propos discriminatoires "ne sont pas des manifestations de liesse populaire" mais "des incitations à la haine", a-t-elle souligné. "Pour l'instant, le plan prévoit cette mesure et je pense que c'est déjà extrêmement important, ensuite, les choses ne sont jamais figées", a poursuivi Isabelle Rome.

Le plan contre l'homophobie prévoit une meilleure formation des forces de l'ordre

Le plan 2023-2026 s'inscrit dans la continuité des actions réalisées en faveur de l'égalité des droits sous le précédent quinquennat, comme l'interdiction des thérapies de conversion, la PMA pour toutes. Il s'articule autour de "trois axes : bien identifier, bien prévenir, bien traiter", a expliqué Isabelle Rome avec pour objectif de "ne pas laisser un acte impuni". Le plan insiste sur la formation massive, "renforcée" des policiers et des gendarmes. "Il faut que l'accueil soit complètement bien fait dans les commissariats et les gendarmeries", a appuyé la ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes. "Il est très important de bien aider les forces de l'ordre à bien identifier le caractère homophobe d'un acte qui a pu être commis ou de propos qui ont pu être tenu", a-t-elle expliqué.

Dans les collèges et lycées,des adultes référents contre les violences sexistes et sexuelles

La ministre est également revenue sur "l'effort sans précédent" du gouvernement avec une enveloppe de 10 millions "destinée à l'ouverture et au renforcement des centres d'accueil pour les personnes LGBT+". Cela correspond, dans le détail, à sept millions d'euros, s'ajoutant aux trois millions déjà annoncés en août dernier. "Il y en aura 10 de plus et nous visons au moins deux centres par région", a promis Isabelle Rome. "Il est vraiment fondamental que tout jeune qui déclare par exemple son homosexualité à ses parents puisse trouver une oreille attentive, un accompagnement partout, partout sur notre territoire", a-t-elle assuré.

Parmi les autres mesures du plan : la lutte contre le harcèlement scolaire en raison "d'une homophobie ou d'une haine anti-LGBT+". La mesure prévoit de lutter contre le harcèlement scolaire à caractère LGBTphobe en mettant en place des adultes référents dans les collèges et lycées. "Il ne faut qu'aucun de nos jeunes n'aillent la boule au ventre à l'école, n'aillent la boule au ventre dans un centre de loisirs ou dans un centre de vacances". A cet égard, les 50 000 animateurs qui passent chaque année le Bafa (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) seront désormais formés à la prévention des violences sexistes et sexuelles a annoncé jeudi le secrétariat d'Etat à la Jeunesse.