Lutte contre l'homophobie : un "ambassadeur aux droits LGBT+" sera nommé "avant la fin de l'année", annonce Elisabeth Borne

"La bataille n'est pas gagnée, il y a encore des étapes à franchir." La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé, jeudi 4 août, la nomination "avant la fin de l'année" d'un "ambassadeur aux droits LGBT+" . Rattaché au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ce dernier "portera la voix de la France et défendra notamment la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité", a précisé la cheffe du gouvernement.

Elisabeth Borne s'est exprimée lors d'une visite du centre LGBT+ d'Orléans (Loiret), à l'occasion du quarantième anniversaire de la dépénalisation de l'homosexualité. La Première ministre a également annoncé la mise en place d'un fonds de 3 millions d'euros dans le but de créer dix nouveaux centre LGBT+ et financer ceux qui existent déjà. "Nous voulons qu'il y ait deux centres au moins dans chaque région de l'Hexagone et un centre au moins dans chaque région d'Outre-mer", a-t-elle ajouté.