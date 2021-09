Loi pour interdire les "thérapies de conversion" : "Je n’ai pas été violé sexuellement mais j’ai été violé spirituellement", témoigne un homosexuel

Jean-Michel Dunand a 18 ans lorsque des prêtres veulent le guérir de son homosexualité grâce à des "prières de guérison et de délivrances". "On demande au Christ de vous délivrer. Là, dans mon cas, c’était l’homosexualité, effectivement considérée comme quelque chose de mauvais, de mal. Donc, il fallait que Dieu me délivre", explique-t-il. Ces "thérapies de conversion" dont l’interdiction est examinée mercredi 29 septembre à l’Assemblée nationale en procédure accélére, partent en effet du postulat que l’homosexualité et la transidentité sont des "maladies", souvent porté par des mouvements religieux. Mais elles peuvent aussi être médicales avec électrochocs et injection d’hormones.

Deux ans après les premières tentatives de "délivrance", Jean-Michel Dunand rejoint une communauté religieuse dont le responsable lui propose des séances d’exorcisme. Il décrit ainsi leur déroulement : "Le prêtre est en habit sacerdotal, son aube, son étole. Il y a de l’eau bénite, c’est tout un cérémonial. Et puis là, vous entendez une parole : 'Ô démon de l’homosexualité, sors du corps de Jean-Michel !' Et ça, c’est d’une violence extrême. J’y crois à ce moment-là."

"C’est ça l’emprise. Vous n’avez plus de libre-arbitre, de discernement. Je suis même persuadé que c’est pour mon bien." Jean-Michel Dunand à franceinfo

Totalement formaté et au plus mal psychologiquement, il participe à huit séances d’exorcisme. La dernière est celle de trop. "J’arrive dans ce presbytère et le prêtre dit : 'Bon, on va commencer l’exorcisme mais le démon est tellement puissant qu’il faut l’attacher.' Donc on m’attache sur un lit. Je n’ai pas été violé sexuellement mais j’ai été violé spirituellement. C’est d’une violence sans nom."

"Emmuré vivant"

Jean-Michel Dunand, qui n’a jamais porté plainte, estime avoir été "emmuré vivant". Le projet de loi qualifie d’ailleurs ces pratiques de "tortures" et vise à créer un délit spécifique, notamment pour aider les victimes à porter plainte. "Ça m’aurait évité peut-être beaucoup de galères si j’avais pu mettre des mots beaucoup plus vite et que la justice de mon pays m’ait offert un lieu 'sécure' pour pouvoir le dire, estime Jean-Michel Dunand. C’est comme ça qu’on commence à se reconstruire. J’ai vraiment commencé ce travail-là de manière profonde et sérieuse il y a deux ans et demi", soit plus de vingt ans après. "J’espère que ce ne sera plus le cas pour les jeunes générations." Car ces pratiques sont toujours d’actualité et sont présentes dans les trois religions monothéistes. Cette loi permettra également d’estimer le nombre de victimes.