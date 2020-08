"Les agressions homophobes se multiplient" : des personnalités internationales dénoncent le gouvernement polonais

Parmi les signataires, figurent le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, la romancière canadienne Margaret Atwood, la romancière polonaise Olga Tokarczuk et la philosophe américaine Judith Butler.

Ils comptent faire entendre leur voix. Plus de 70 personnalités accusent le parti conservateur Droit et Justice (PiS), au pouvoir en Pologne, de cautionner les violences contre les personnes LGBT+, dans une lettre ouverte rendue publique lundi 17 août.

Dans ce texte adressé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les signataires expriment leur solidarité avec "les militants et leurs alliés qui sont détenus, brutalisés et intimidés". "Les agressions homophobes se multiplient en Pologne car elles sont tolérées par le parti au pouvoir qui a fait des minorités sexuelles son bouc émissaire", déclare le texte.

Cesser de "prendre pour cible les minorités sexuelles"

Les signataires — parmi lesquels figurent le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, la romancière canadienne Margaret Atwood, la prix Nobel de littérature polonaise Olga Tokarczuk et la philosophe américaine Judith Butler — appellent le gouvernement polonais à cesser de "prendre pour cible les minorités sexuelles", à ne plus "soutenir les organisations qui répandent l'homophobie" et à "demander des comptes à ceux qui sont responsables des arrestations violentes et illégales du 7 août 2020", jour d'une manifestation de protestation à Varsovie contre l'arrestation d'une militante LGBT+ connue sous le nom de Margot. Des dizaines de participants à cette mobilisation avaient été arrêtés lors d'affrontements avec la police.

La lettre ouverte, qui a été publiée notamment par le journal polonais Gazeta Wyborcza et le quotidien français Le Monde (article réservé aux abonnés), a également été signée par les écrivains Paul Auster (Etats-Unis), J.M. Coetzee (Afrique du Sud), et Ian McEwan (Royaume-Uni), l'autrice franco-marocaine Leila Slimani, et les acteurs Ed Harris et James Norton.