Le Parlement européen proclame l'UE "zone de liberté" pour les LGBT

Le Parlement européen a adopté, jeudi 11 mars, une résolution proclamant l'Union européenne "zone de liberté" pour les personnes LGBT, en réaction aux "zones sans idéologie LGBT" décidées par une centaine de collectivités locales polonaises. Cette déclaration symbolique a été votée par 492 voix pour, 141 contre et 46 abstentions.

La Commission européenne a apporté son soutien à l'initiative. "Etre soi-même n'est pas une idéologie, avait tweeté mercredi la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. Vous êtes chez vous dans l'UE. L'UE est une zone de liberté LGBTIQ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes et queer)".

