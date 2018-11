L'Ecosse va devenir "le premier pays au monde" à enseigner les droits des LGBT+ à l'école

La lutte contre l'homophobie et la transphobie, ainsi que l'histoire des droits des personnes LGBT+, ont été intégrées aux programmes scolaires.

"Il est vital que les programmes soient aussi divers que les jeunes gens dans nos écoles." Le ministre écossais de l'Education a annoncé que son pays allait "devenir le premier au monde à intégrer dans ses programmes une éducation inclusive LGBTI", indique The Guardian (en anglais), vendredi 9 novembre. La lutte contre l'homophobie et la transphobie, ainsi que l'histoire des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes seront désormais enseignées dans les écoles publiques.

Cette réforme des programmes fait suite à des recommandations émises par un groupe de travail pour les droits LGBT+, le Time for Inclusive Education (TIE). L'un des cofondateurs, Jordan Daly, s'est félicité de la fin de "l'héritage destructeur" de l'article 28. Cette loi, introduite en 1988, interdisait aux autorités locales britanniques de "promouvoir" l'homosexualité. Elle a été abrogée en Ecosse en 2001 et dans le reste du Royaume-Uni en 2003.

"C'est une victoire monumentale pour notre campagne et un moment historique pour notre pays, a réagi Jordan Daly. En cette période d'incertitude mondiale, cela envoie un message fort et clair aux jeunes LGBTI, selon lequel ils sont considérés ici en Ecosse."