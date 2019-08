Homophobie dans le football : la LFP réunira le 5 septembre des associations de lutte contre l'homophobie et des associations de supporters

La présidente de la Ligue de football professionnel souhaite sensibiliser les supporters et créer un débat, après l'interruption du match Nice-Marselle mercredi à cause de banderoles et chants à caractère homophobe.

"Le 5 septembre, je réunis à la Ligue des associations de lutte contre l’homophobie, l’association nationale des supporters et quelques autres associations de supporters de façon à ce que nous puissions débattre tous ensemble", a annoncé jeudi 29 août sur franceinfo Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue de football professionnel. Elle était présente à Nice mercredi soir pour la rencontre entre l'OGC Nice et l'OM, interrompue quelques minutes à la suite de banderoles et de chants à caractère homophobe en tribune Populaire Sud.

>> Homophobie dans les stades : "Il va falloir que la Ligue donne les règles à appliquer et que ce soit la même chose pour tous"

Nathalie Boy de la Tour a admis que si la Ligue travaille "avec différentes associations depuis plus d’un an, avec différentes associations sur le sujet de la lutte contre toutes [les] formes de discriminations", "peut-être que nous devons aller plus loin".

Elle a également annoncé qu'un séminaire des référents supporters se tiendra le 11 septembre, "au cours duquel la DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT) interviendra ; et où nous sensibiliserons nos référents supporters qui jouent un rôle stratégique dans le dialogue entre les clubs et les associations de supporters".