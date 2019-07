États-Unis : une Gay Pride spéciale à New York, 50 ans après des émeutes

C'est un anniversaire que les membres de la communauté homosexuelle n'auraient manqué pour rien au monde. Défiler sur la 5e avenue de New York (États-Unis), 50 ans après les émeutes de Stonewall. En juin 1969, les clients de ce bar gay new-yorkais se révoltent après une énième descente de police dans l'établissement. C'est le début de la lutte de toute une communauté. En 1970, la première Gay Pride des États-Unis se déroule à New York. Dans la même ville, ces femmes et ces hommes défilaient dimanche 30 juin pour obtenir les droits qui feraient d'eux des citoyens vraiment comme les autres.

"C'est très important que nous soyons visibles et c'est ce que cette marche nous offre", témoigne le premier transexuel élu à l'Assemblée du Colorado, Brianna Titane. C'est l'une des Gay Pride les plus célèbres au monde. Un grand show à l'américaine aussi. L'occasion pour la communauté homosexuelle de faire la fête tout en dénonçant la montée des extrêmes au pouvoir un peu partout dans le monde.

