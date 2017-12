Lewis Hamilton vivement critiqué après s'être moqué de son neveu déguisé en princesse

Sa courte vidéo, rapidement supprimée, n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Le pilote britannique de Formule 1 Lewis Hamilton, quadruple champion du monde, est vivement critiqué après avoir filmé et s'être moqué de son neveu, alors qu'il était déguisé en princesse pour Noël.

Dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram, le champion de Formule 1 se dit "très triste en ce moment". "Regardez mon neveu", poursuit-il, filmant un enfant déguisé en princesse.

"Pourquoi portes-tu une robe de princesse ?", s'énerve alors Lewis Hamilton face à son neveu. "C'est le cadeau que tu as eu pour Noël ?", insiste-t-il dans cette vidéo de moins de 15 secondes. "Pourquoi as-tu demandé une robe de princesse pour Noël ? Les garçons ne portent pas de robe de princesse !"

"C'est scandaleux"

Cette vidéo, que Lewis Hamilton a supprimé de son compte Instagram, n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Comme le note BuzzFeed (lien en anglais), si certains ont pris sa défense, de nombreuses personnes ont exprimé leur colère sur Twitter, après la diffusion des commentaires du pilote sur le déguisement de son neveu.

"Des garçont peuvent porter des robes de princesse s'ils le souhaitent !", défend ainsi un message publié sur Twitter. "C'est scandaleux", poursuit un autre internaute. "Lewis Hamilton devrait avoir honte de s'en prendre à un enfant juste parce qu'il est différent. Ses commentaires donnent la nausée."

Boys can wear them if they want! U are just setting up the next generation for a hateful, non-accepting, future!! — Zohra (@Pengtingunicorn) December 26, 2017

This is outrageous. @LewisHamilton should be ashamed of himself, picking on a child in public just for being different. His comments are sickening. https://t.co/Nat2zESqDl — Matt Cain (@MattCainWriter) December 26, 2017

Hamilton reconnaît une "erreur de jugement"

Le champion du monde a réagi à ces vives critiques, mardi 26 décembre. Lewis Hamilton a publié plusieurs messages d'excuses sur Twitter, qualifiant ses commentaires d'"erreur de jugement".

"Je m'excuse sincèrement pour mon comportement. Je me rends compte que ce n'est acceptable pour personne de marginaliser quelqu'un, peu importe d'où vous venez, a réagi le pilote sur le réseau social. "J'ai toujours soutenu chaque personne vivant sa vie comme elle l'entend, et j'espère que je serai pardonné pour cette erreur de jugement", poursuit-il.

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017