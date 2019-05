Les agressions de médecins en forte hausse

En 2018, 1 126 médecins ont été agressés, selon l'Observatoire de la sécurité des médecins. Parmi les accidents déclarés, on compte 66% d'agressions verbales et 7% d'agressions physiques. "Le patient devient agressif dès qu'on lui refuse ce qu'il estime un droit : un certificat d'arrêt de travail, une prescription", explique Hervé Boissin, membre du Conseil national de l'ordre des médecins.

"Des coups au visage et au ventre"

Maxime Gautier se souvient : "Le jeune homme de 17 ans est manifestement intoxiqué à l'alcool ou à la cocaïne [...] Il me saisit par le cou et me donne des coups au niveau du visage et du ventre", raconte ce médecin urgentiste de l'hôpital Lariboisière à Paris. Pour lui, il faut beaucoup plus sensibiliser à l'information, à la pédagogie et faire comprendre très tôt dans les études les mécanismes qui permettent d'expliquer de telles situations.