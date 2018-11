Le Secours catholique s'inquiète de la "précarisation des seniors" dans son rapport annuel sur la pauvreté

Les personnes de plus de 50 ans représentaient un tiers des personnes rencontrées par l'association en 2017, contre un quart en 2010.

Le Secours catholique a accueilli 1,4 million de personnes en 2017, dont de plus en plus de séniors, s'inquiète-t-elle dans un rapport publié jeudi 8 novembre. Selon ce document intitulé "Notre Etat de la pauvreté en France 2018", les plus de 50 ans représentent désormais "un tiers" des personnes rencontrées, "contre un peu plus d'un quart en 2010". Les plus de 60 ans pèsent 10% du public aidé par l'association, une part "en augmentation de près de cinq points" depuis 2010.

"On assiste à une précarisation des seniors depuis une petite dizaine d'années", explique le secrétaire général du Secours catholique, Bernard Thibaud. "C'est le fruit du chômage de longue durée et de parcours de plus en plus hachés, qui débouchent sur des retraites difficiles. (...) Les ruptures de vie sont plus fréquentes et le phénomène est appelé à s'accentuer", alerte-t-il.

56% de femmes fréquentent l'association

"Les plus précaires restent les familles, les femmes et les enfants", rappelle cependant Bernard Thibaud. Les enfants représentent près de la moitié des personnes accueillies par le Secours catholique, et les femmes représentent 56,1% des adultes fréquentant l'association. Celles qui sont françaises sont souvent des mères isolées (40%) ou des femmes seules (30%).

L'association note que ses bénéficiaires sont de plus en plus pauvres. Le revenu médian des ménages qu'elle aide atteint 540 euros par mois, un niveau de vie largement inférieur au seuil de pauvreté, fixé à 1 026 euros par mois pour une personne seule.