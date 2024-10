La ville de Lyon envisage d'établir les tarifs des concessions funéraires selon les revenus des familles

Comme le prix du repas à la cantine, la place en crèche ou l’entrée à la piscine. À Lyon, les tarifs des concessions funéraires vont être calculés selon les revenus des familles. La troisième ville de France, dirigée par un maire écologiste, souhaite mettre en place ce projet d'ici au printemps. Trois tranches de prix sont envisagées pour les 1 500 inhumations qui se déroulent chaque année à Lyon.

Ce projet serait une première en France à la connaissance de Laurent Bozetti, adjoint délégué à la politique funéraire. Actuellement, à Lyon, une concession de 15 ans coûte 525 euros. La tarification sociale va venir bousculer ce principe. "Le tarif intermédiaire serait autour de 550 euros. Si on est sur une catégorie aux revenus plus modestes, ce serait 200 euros de moins. Avec des ressources plus importantes, ce serait 200 euros de plus, explique l'adjoint. L'idée, c'est d'introduire la notion de justice sociale et faire en sorte que la mort ne soit pas un vecteur d'inégalités supplémentaire."

"Payer pour ceux qui peuvent moins payer"

À la Guillotière, l'un des quatre cimetières de Lyon, les avis sont partagés sur cette tarification sociale. "Là, j'ai mes beaux-parents, j'ai mon frère... On a trois tombes, ça a quand même un coût. Mon avis, c'est qu'il faut arrêter à un moment donné, garder le même tarif pour tout le monde", estime une Lyonnaise."Ça ne me dérangerait pas de payer pour ceux qui peuvent moins payer. C'est une très bonne idée", considère un homme. Le conseil municipal débattra de cette tarification sociale à la mi-décembre.