La "grande pauvreté" touche près de 2 millions de personnes en France, selon l'Insee

Quelque 1,9 million de personnes vivant en France sont frappées par la "grande pauvreté", a calculé l'Insee dans une étude publiée jeudi 27 mai. Cela comprend ceux qui vivent avec moins de 930 euros par mois pour une personne seule et subissent en même temps de nombreuses "privations matérielles et sociales". Ce phénomène concerne 2,4% de la population – hors Mayotte –, une "proportion relativement stable sur 10 ans", relève l'Insee. Cette situation est "souvent durable", ajoute l'institut statistique. Parmi les personnes particulièrement pauvres, 25% le sont toujours au bout de trois ans et plus de 60% connaissent toujours au moins une forme de pauvreté (matérielle ou monétaire).

Mayotte est particulièrement touchée

Le phénomène est particulièrement prégnant dans les départements d'outre-mer : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion comptent ensemble pour 14% de tous les très pauvres, et Mayotte, à elle seule, pour 10%. Dans ce dernier département, où 40% des logements sont en tôle, les trois quarts de la population vivent sous le seuil de 50% du revenu médian national. "Même si le statut de privation matérielle et sociale ne peut pas être précisément mesuré" pour cette population, la "quasi-totalité" de ces pauvres sont "très vraisemblablement" frappés par la "grande pauvreté", estime l'Insee.