Kaaris et Booba annoncent avoir signé un contrat en vue de leur combat

Après leur rixe à l'aéroport d'Orly en août 2018, les deux rappeurs ont annoncé à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient s'affronter lors d'un combat de MMA

La rencontre aura-t-elle lieu un jour ? Les rappeurs Booba et Kaaris ont annoncé sur leur compte Instagram, vendredi 12 avril, qu'ils avaient signé un contrat en vue du combat qu'ils annoncent depuis plusieurs mois. "Il a signé ! J’ai signé ! J’aurais voulu que ça se passe avant mais la Diva et actrice en a décidé autrement. L’essentiel c’est que ça ait lieu. Parlons peu, que la paix commence!!! Merci à tous.", écrit Booba dans une vidéo.

Dans cette vidéo, on aperçoit sur le contrat le nom de la société SHC, spécialisée dans les rencontres d'arts martiaux mixtes, avec laquelle Booba est en relation, précise BFMTV.

Après leur rixe à l'aéroport d'Orly en août 2018, les deux rappeurs ont annoncé à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient s'affronter lors d'un combat de MMA–une discipline interdite en France– et multiplient les invectives sur les réseaux sociaux. Difficile toutefois de savoir si cette rencontre aura bien lieu : les deux artistes ont plusieurs fois annoncé des dates et lieux différents. En février, le rappeur Kaaris a déclaré que le "combat de boxe aura lieu en Tunisie au mois de juin" et a précisé qu'il n'y aurait "pas le droit de mettre les doigts dans les yeux, tirer les oreilles". Un mois auparavant, Booba avait lui annoncé un combat de boxe le 5 avril à Bruxelles.