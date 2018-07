Yvelines : un homme soupçonné de pédophilie remis en liberté, le parquet fait appel

Un jeune homme de 26 ans, soupçonné d'avoir abusé de plusieurs mineurs dans les Yvelines, a été mis en examen vendredi pour viols et agressions sexuelles et relâché sous contrôle judiciaire.

Le parquet de Versailles a fait appel de la remise en liberté d'un homme de 26 ans, mis en examen vendredi pour des actes de pédophilie, indique mardi 24 juillet au matin le parquet dans un communiqué.

Le jeune homme, soupçonné d'avoir abusé de plusieurs mineurs dans les Yvelines, a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins et de plus de 15 ans.

Libéré sous contrôle judiciaire

Il est également poursuivi pour détention, acquisition et fixation ou enregistrement d'images ou représentations d'un mineur présentant un caractère pornographique, et propositions sexuelles à un mineur de 15 ans par un moyen de communication téléphonique.

Contrairement aux réquisitions du parquet, le juge des libertés et de la détention a refusé de placer le suspect en détention provisoire et l'a libéré sous contrôle judiciaire, ce dont le parquet de Versailles a fait appel.