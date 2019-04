Yonne : neuf personnes mises en examen pour fraudes et démarchages abusifs auprès de personnes âgées

Au total, 170 personnes âgées ont été victimes d'escroquerie dans l'Yonne, dans le cadre d'opérations de démarchage parfois agressives.

Neuf personnes ont été mises en examen vendredi 12 avril par le parquet d'Auxerre (Yonne) notamment pour fraudes et démarchages abusifs auprès de personnes âgées, a appris France Bleu Auxerre samedi 13 avril. Selon le parquet, elles ont été placées sous contrôle judiciaire. Au total, 170 victimes ont été recensées dans l'Yonne.

Quatre femmes et six hommes d'une même famille

Mercredi 10 avril, dix personnes ont été interpellées lors d'une vaste opération, mobilisant une quarantaine d'hommes. Elle a été menée conjointement par la brigade des recherches d'Auxerre, des militaires de la compagnie d’Auxerre et de la cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes de l'Yonne (Celtif 89). Toutes les personnes interpellées appartiennent à la même famille, quatre femmes et six hommes, âgés de 28 à 58 ans et originaires du Centre Yonne.

Selon le parquet d'Auxerre, les individus "n'étaient pas inscrits auprès du répertoire des métiers ou du registre du commerce et des sociétés". Certains d'entre eux étaient déjà connus des forces de l'ordre pour "escroquerie, vol ou travail dissimulé".

Un butin de 300 000 euros

Au total, 170 personnes âgées ont été victimes des escroqueries. Mais les mis en cause sévissaient également dans le Loiret, la Nièvre ou encore l'Aube, le Calvados, la Moselle ou la Meurthe-et-Moselle. Au total, ils auraient obtenu 300 000 euros de leurs victimes.

"Les perquisitions ont permis la saisie de six véhicules pour une valeur globale estimée à 122 000 euros ainsi que 125 000 euros en numéraire, confisqués notamment sur les comptes bancaires des intéressés", indique la procureure de la République d'Auxerre, Sophie Macquart-Moulin.

Une information judiciaire pour "travail dissimulé, fraudes aux prestations familiales et sociales, abus de faiblesse dans le cadre d'un démarchage, recel habituel des produits du travail dissimulé et de l'abus de faiblesse, ou infractions à la réglementation sur le démarchage" a été ouverte vendredi.