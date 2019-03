Vosges : 27 armes de guerre, 50 kg de munitions et une vingtaine d'engins explosifs retrouvés au domicile d'un octogénaire

Après la découverte d'un arsenal de guerre au domicile de l'octogénaire, le matériel a été saisi et une enquête est ouverte pour connaître la provenance de ces armes.

27 armes de guerre, 50 kilos de munitions et une vingtaine d'engins explosifs ont été découverts le 17 mars dernier au domicile d'un octogénaire dans un village situé près de Brouvelieures (Vosges), rapporte mercredi 20 mars France Bleu Sud Lorraine. Une enquête est en cours pour comprendre d'où viennent ces armes.

Le 17 mars dernier, les gendarmes de Bruyères sont appelés en renfort des pompiers pour se rendre au domicile d'une personne âgée qui ne donne plus de nouvelles. La maison, située dans un village proche de Brouvelieures, n'est pas habitée - son occupant a été hospitalisé - mais sur place, les autorités trouvent un arsenal : 27 armes de guerre dont certaines chargées et rangées dans plusieurs pièces, 50 kilos de minutions et une vingtaine d'engins explosifs.

Après l'intervention des démineurs, le matériel a été saisi. Une enquête a été ouverte pour connaître la provenance de ces armes, savoir si l'octogénaire en était bien le propriétaire et s'il possédait les autorisations nécessaires.