Violences à Dijon : plusieurs interpellations dans la communauté tchétchène

Selon le procureur, six personnes ont été placées en garde à vue "et des perquisitions ont été réalisées dans plusieurs villes".

Plusieurs interpellations ont eu lieu, jeudi 13 mai, tôt dans la matinée, au sein de la communauté tchétchène en France, a appris franceinfo d'une source proche du dossier, confirmant une information d'Europe 1. "Cinq gardes à vue ont débuté et des perquisitions ont été réalisées dans plusieurs villes", a annoncé le procureur Eric Mathais sans préciser si les personnes interpellées appartenaient ou non à la communauté tchétchène. "Une sixième personne a été placée en garde à vue ce jeudi matin", a ajouté le parquet plus tard dans la matinée.

Ces interpellations interviennent quelques jours après des violences survenues dans le quartier sensible des Grésilles à Dijon (Bourgogne). Le procureur de la République de Dijon a indiqué qu'une enquête avait été ouverte des chefs de "tentative de meurtre en bande organisée", "dégradation en réunion", "violences aggravées", "association de malfaiteurs" et "participation à un groupement armé".

Un homme condamné mercredi

Par ailleurs, quatre personnes qui avaient participé aux troubles dans le quartier des Grésilles ont été interpellées lundi soir. Mercredi, trois d'entre-elles ont été remises en liberté, selon le parquet. La quatrième, un homme de 32 ans sans antécédents judiciaires, a écopé de 90 jours-amendes à 5 euros et d'une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans.

Le procureur de la République Eric Mathais avait indiqué mercredi que les investigations se poursuivaient "pour parvenir à identifier les participants" aux violences urbaines qui ont secoué les Grésilles mais aussi Chenôve, dans la banlieue sud-ouest de Dijon.