VIDEO. Une dernière montée des 148 marches de l'escalier historique du 36, quai des Orfèvres avec le patron de la PJ ?

Le patron de la police judiciaire parisienne n’a passé que trois ans à l’historique 36, quai des Orfèvres, mythique adresse au cœur de Paris, celle du quartier général de la PJ. C’est pourtant assez pour avoir été marqué à jamais par ce lieu de légende, saint des saints policier qui a inspiré tant d'écrivains de romans noirs.

Christian Sainte, directeur de la police judiciaire depuis 2015, a déménagé fin 2017 pour rejoindre le Bastion, son nouveau siège dans la cité judiciaire de Paris au nord-ouest de la capitale. Pour le magazine "13h15 le dimanche"(replay), il revient dans les anciens bâtiment de l’île de la Cité, là où tant d’histoires criminelles ont été résolues par de grands flics.

L’escalier mène au bureau du "taulier"

C’est avec émotion que le directeur remonte ce jour-là les 148 marches du vieil escalier foulées par celles et ceux qui ont défrayé la chronique. Symbole caché, la rampe vue de haut forme... un "P" et un "J": "C’est un moment important en termes de souvenirs, parce qu’on les a empruntés plusieurs fois dans la journée, et il y avait ici un passage de vie permanent." Cette montée mène à l’atrium, au cœur du "36". C’est le passage obligé pour accéder au bureau du "taulier".

Christian Sainte le retrouve aujourd’hui vide : ''On n’a pas brûlé de dossiers avant de partir", s’amuse-t-il en regardant la cheminée. "La police judiciaire, c’est un peu plus de 2 200 personnels, c’est beaucoup d’enquêtes et d’affaires sensibles. Tout converge ici…" Il aura vécu ici les heures les plus critiques de sa carrière, celles notamment liées aux attentats du 13 novembre 2015 : "Toute cette semaine, on était présents H24 dans ces bureaux-là. On était tous sur le pont."