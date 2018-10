VIDEO. Créteil : Nicole Belloubet n'est "pas hostile" à "retravailler" l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs

Interrogée sur l'affaire d'une enseignante menacée par un élève à Créteil, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, invitée de franceinfo mercredi 24 octobre, a affirmé qu'elle n'était "pas du tout hostile" de revisiter l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs.

"C'est un sujet sur lequel un certain nombre de parlementaires travaillent. S'il y a, en ce sens, une demande qui apparaît, je ne suis pas du tout hostile à l'idée de retravailler sur ce sujet", a assuré la garde des Sceaux, tout en estimant que "la justice a été très réactive" à Créteil, "puisque l'auteur de ce geste a été immédiatement éloigné" et a "interdiction de paraître dans le Val-de-Marne".

"Je ne peux pas laisser dire que la justice est laxiste", a souligné Nicole Belloubet. "Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons près de 900 mineurs qui sont en prison. Ce n'est quand même pas rien", a indiqué la garde des Sceaux.

Dans l'affaire de Créteil, le jeune homme mis en cause "n'a pas encore 16 ans" et pourrait "risquer jusqu'à sept ans de prison". "Avec l'excuse de minorité, c'est trois ans et demi", a ajouté la ministre de la justice.