Val-d'Oise : un adolescent lynché par un groupe de jeunes

L'agression, filmée par un riverain et une caméra de surveillance, s'est déroulée sur un parking. On y voit un jeune réfugié sous une voiture, puis tiré par les jambes et violemment frappé, surtout à la tête, par un groupe de huit individus. La victime est frappée à coups de pieds, de poings, de béquilles et de boules de pétanque. L'agression a eu lieu le 26 septembre dernier à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d'Oise, sous le regard des habitants de la cité. "C'était tellement violent qu'on ne sait pas comment réagir, explique un témoin. Ils sont une quinzaine, tous armés avec des bâtons. Au bout d'un moment on voit qu'ils cherchent à le tuer donc on descend."

Enquête pour "tentative d'homicide volontaire"

Âgée de 17 ans, la victime a été transportée dans un hôpital parisien. Deux autres jeunes hommes ont été déposés à l'hôpital de Garges, blessés, eux, par des tirs de plombs. Dans la même journée, un groupe de jeunes avait tenté une intrusion dans le lycée où est scolarisée la victime. Ces rixes entre bandes impliquent des adolescents de plus en plus jeunes. Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête pour "tentative d'homicide volontaire" et "attroupement armé". Il a requis le placement en détention provisoire de deux jeunes et le placement d'un troisième en centre éducatif fermé. Mairie, police et préfecture ont déployé sur place des effectifs et des médiateurs pour éviter un regain de tension dans le quartier.

