Une enquête ouverte après la revendication par le Front de libération de la Bretagne d'une série d'incendies et de dégradations

Dans un courrier, le FLB revendique six actions menées contre "l'emprise de l'État colonial français" en Bretagne.

Le parquet de Quimper a ouvert une enquête après la revendication par le Front de Libération de la Bretagne (FLB) d'une série d'attaques dans la région, a appris mercredi 26 juillet France Bleu Breizh Izel. Dans un courrier adressé à plusieurs médias dont France Bleu la semaine dernière, le FLB revendique des incendies, sabotages ou dégradations menés dans six communes bretonnes depuis 2022.

"Nous avons repris le combat pour le peuple breton", écrit notamment le FLB dans son courrier accompagné d'une photo en noir et blanc de trois personnes cagoulées assises devant le drapeau breton. Six "opérations de représailles" y sont revendiquées, notamment l'incendie d'une maison à Trébeurden (Finistère), en juin dernier, mais aussi des actions menées à Caurel, Landunvez (Côtes-d'Armor), Concarneau, Morlaix (Finistère) et Le Palais (Belle-Île-en-Mer, Morbihan) entre mai 2022 et juin 2023.

"Rester vivre au pays n'a jamais été aussi difficile"

Dans son courrier, le FLB dénonce "l'emprise de l'État colonial français" sur la Bretagne, "notre pays", qui se caractérise par une "crise du logement". "Rester vivre au pays n'a jamais été aussi difficile, nous ne regarderons pas la Bretagne disparaître sans nous battre", écrit encore le FLB qui fait également référence dans son courrier au "Kuzul Meur", le grand conseil du FLB historique des années 70.

Interrogée par France Bleu Breizh Izel, la préfecture du Finistère ne commente pas mais souhaite que l'enquête ouverte par le parquet de Quimper permette de savoir s'il s'agit de revendications d'opportunité ou en lien réel avec les faits rapportés par le courrier.

Fin 2021, le Front de Libération de la Bretagne avait envoyé ce même type de courrier à France Bleu Breizh Izel, revendiquant une quinzaine d'attaques de résidences secondaires ou de "profiteurs de l'industrie touristique" et marquant ainsi un retour de la violence politique en Bretagne, à l'arrêt depuis l'attentat du McDonald's de Quévert (Côtes-d'Armor) qui avait tué une employée en 2000.