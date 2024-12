Trois jeunes hommes, soupçonnés de projeter une action violente en France, ont été mis en examen à Paris

Ils sont soupçonnés d'avoir projeté une action violente en France avec des engins explosifs. Trois hommes, âgés de 19 ans et 20 ans, ont été mis en examen, samedi 7 décembre à Paris, a rapporté le parquet antiterroriste, confirmant une information du Parisien. Ces suspects, qui envisageaient de s'attaquer à plusieurs cibles dont la mairie de Poitiers, selon une source proche du dossier à franceinfo, ont été placés en détention provisoire.

Deux d'entre eux sont poursuivis pour fabrication non autorisée d'engin explosif et pour détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif, a précisé le parquet national antiterroriste (Pnat). Comme le troisième mis en cause, ils sont aussi poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Ils ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte le 20 novembre, a confirmé le Pnat. Les investigations sont désormais confiées à des magistrats instructeurs.