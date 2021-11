Trafic de drogue : Sofiane Hambli, l'itinéraire d'un baron en cavale

Plusieurs tonnes de résine de cannabis camouflées et présentées sous la forme de tomates. Cette cargaison pour le moins étonnante a permis aux autorités de remonter vers un homme, connu dans le monde du trafic de drogue : Sofiane Hambli. Considéré comme étant insaisissable et surnommé "la chimère", Sofiane Hambli a été arrêté à Tanger, au Maroc. Une réussite pour les forces de l'ordre, qui faisaient face à un homme recherché par Interpol.

Un début de carrière dans les années 90

C'est dans la ville de Mulhouse (Haut-Rhin) que le trafic de drogue débute pour Sofiane Hambli. En 2002, il est envoyé en prison, mais parvient à s'échapper à moto un an plus tard. Il gère son trafic entre le sud de l'Espagne et le Maroc, connaissant toutes les failles. En 2010, arrêté en Espagne, on lui propose de devenir "indic" afin de réduire sa peine de prison. Mais Sofiane Hambli arrive à détourner une partie de la drogue qui aurait dû être saisie par les autorités françaises. Une demande d'extradition devrait être formulée par la France afin de juger le trafiquant.