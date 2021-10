Tour Triangle à Paris : le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour "favoritisme"

Cette procédure fait suite à un signalement à la justice par Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, et par l'association Anticor.

Le Parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire en juin 2021 pour "favoritisme" et "recel de favoritisme" sur l'attribution du contrat d'exploitation du parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris, où doit être construite la Tour Triangle, un édifice de 42 étages, prévu pour faire 180 m de haut, a-t-il confirmé à franceinfo lundi 11 octobre.

Une concession "en partie contestable" selon la chambre régionale des comptes

Cette concession a été signalée à la justice par la maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, en juillet 2020, et même visée par une plainte de l'association Anticor en février 2021. L'élue et l'association s'appuient sur un rapport de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France paru en juillet 2020, qui estime que cette concession a été attribuée "dans des conditions en partie contestables" à Viparis, filiale d'Unibail-Rodamco.

Au cœur des critiques : le fait que la ville de Paris a dans un premier temps mis fin à la concession de Viparis et l'a indemnisé de 263 millions d'euros, puis a demandé aux candidats pour la concession un droit d'entrée de 263 millions d'euros et a accepté que Viparis s'acquitte de cette somme en renonçant à son indemnisation. Pour la chambre régionale des comptes, Paris a ainsi accepté d'indemniser Viparis "pour un préjudice non démontré".