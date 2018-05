Tariq Ramadan accusé de viol : sa détention est "disproportionnée, déraisonnable et arbitraire", selon son avocat

Tariq Ramadan est accusé de viol et viol aggravé par trois plaignantes en France, et mis en examen et incarcéré depuis le 2 février.

Tariq Ramadan, en janvier 2005. (LUC NOBOUT / MAXPPP)